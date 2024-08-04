نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رمضان صبحي يقود تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة زد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة زد في الدوري الممتاز.

ويحل زد ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل 29 من بطولة الدوري.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - محمود دونجا

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد بدلاء بيراميدز:

شريف إكرامي - عبد الرحمن جودة - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - يوسف أسامة - دودو الجباس - مروان حمدي

