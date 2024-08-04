نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل حفلات الفنانين في شهر أغسطس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد بعض الفنانين لإحياء أحدث حفلاتهم الغنائية خلال الأيام المقبلة، منهم عمرو دياب ونانسي عجرم ومحمد حماقي، وفي السطور التالية نرصد تفاصيل تلك الحفلات.



حفل عمرو دياب



يحيي الهضبة عمرو دياب، يوم الجمعة الجاري، حفلًا غنائيًا ضخمًا، في العلمين ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه الجديدة والقديمة.

حفل نانسي عجرم في أسبانيا

وتشارك نانسي عجرم، بحفل غنائي ضخم في أسبانيا، ويقام الحفل ضمن فعاليات مهرجان ماربيلا آرينا، ومن المقرر أن تقدم خلاله مجموعة من أغانيها المفضلة لدى جمهورها.

أما الفنان محمد حماقي، يستعد لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا بالمملكة العربية السعودية، وذلك يوم 22 أغسطس المقبل، على مسرح أبو بكر سالم.

آخر أعمال حماقي

يذكر أن آخر أعمال حماقي أغنية "واكلة الجو"، التي طرحها مؤخرًا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، هي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع تميم.

كلمات أغنية واكلة الجو



أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في القعدة

واحدة واخدة قلبي واحدة واحدة

ضرب نار دمار دي مش بتهدا

جامدة مش هزار

أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في اللمة

لأ بجد فينها وفين همّ

حد شاف جمال كده بالذمة

دايسة ع الزرار

واكلة الجو

اليوم بوجودها احلوّ

هفضل 100 سنة هنا لو

قدامي عينيها الحلوين دول

واخدة الناس

بالرقة وبالإحساس

أنا عيني عليها يا ناس

إيه اللي بتعمله فيا ده معقول

أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في القعدة

واحدة واخدة قلبي واحدة واحدة

ضرب نار دمار دي مش بتهدا

جامدة مش هزار

أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في اللمة

لأ بجد فينها وفين همّ

حد شاف جمال كده بالذمة

دايسة ع الزرار

أنا جنبي واحدة الجمال يغير منها

والقمر يموت يبقى مكانها

واللي شافها مرة بيدمنها

مايصادفش نوم

وأنا ع العموم بقول وأحب أعرّفها

لو مافيش مضايقة أنا هخطفها

خطفة م اللي هتحب تشوفها

مني كل يوم

واكلة الجو

اليوم بوجودها احلوّ

هفضل 100 سنة هنا لو

قدامي عينيها الحلوين دول

واخدة الناس

بالرقة وبالإحساس

أنا عيني عليها يا ناس

إيه اللي بتعمله فيا ده معقول

أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في القعدة

واحدة واخدة قلبي واحدة واحدة

ضرب نار دمار دي مش بتهدا

جامدة مش هزار

أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في اللمة

لأ بجد فينها وفين همّ

حد شاف جمال كده بالذمة

دايسة ع الزرار