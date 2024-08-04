نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسائل إعلام: مقتل 22 شخصا على الأقل بأعمال شغب في بنغلاديش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "ديلي ستار" بمصرع 20 شخصا وإصابة 20 آخرين في اشتباكات بين رجال الأمن والمحتجين في أنحاء مختلفة من بنغلاديش، فيما فرضت الحكومة حظر التجول في البلاد.

وكتبت الصحيفة أن الاحتجاجات اندلعت في عاصمة البلاد وأنحائها بعد الإعلان عن "عملية عدم التعاون" مع السلطات التي أعلنتها منظمة "الحركة الطلابية ضد التمييز" ابتداء من اليوم الأحد. وطالب المحتجون باستقالة الحكومة الحالية. وتحولت الاشتباكات إلى أعمال شغب أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا وجرح العشرات.

وأعلنت حكومة بنغلاديش حظر التجول في دكا والمدن الكبرى الأخرى في البلاد من الساعة 18.00 بالتوقيت المحلي حتى إشعار آخر. كما تم إعلان أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء عطلات رسمية في جميع أنحاء البلاد.

وتلقى مشغلو شبكات الهاتف المحمول تعليمات من الجهات الحكومية لتعطيل الإنترنت عبر الهاتف المحمول.

واندلعت احتجاجات طلابية في بنغلاديش عام 2024 بسبب استئناف عمل نظام الحصص للقبول في الخدمة المدنية مما يعقد قدرة عدد كبير من خريجي الجامعات على الحصول على وظيفة. ووفقا لنظام الحصص هذا يتمتع الأشخاص من عائلات المشاركين في حرب عام 1971 من أجل استقلال بنغلاديش عن باكستان وممثلو الأقليات القومية والدينية وكذلك المناطق ذات التمثيل غير الكافي في الخدمة المدنية والمعاقون بميزة عندما دخول العمل الحكومي