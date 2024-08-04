جوارديولا يعلن موقفه من رحيل بديل هالاند عن مانشستر سيتي

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أحمد جودة - القاهرة - أوضح بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، موقفه من إمكانية رحيل مهاجم الفريق، جوليان ألفاريز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

هل يرحل جوليان ألفاريز عن مانشستر سيتي؟

كان هناك اهتمام من أتلتيكو مدريد وآرسنال بضم المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مما أثار تكهنات حول إمكانية انتقاله. ومع ذلك، أكد بيب جوارديولا أنه لا ينوي السماح برحيل ألفاريز عن مانشستر سيتي هذا الصيف.

وفي تصريحات صحفية عقب مباراة فريقه الودية ضد تشيلسي، قال جوارديولا: "لا توجد أخبار جديدة حول هذا الموضوع. ليس لدي ما أضيفه في الوقت الحالي."

وأضاف جوارديولا: "عندما يعود ألفاريز إلى الفريق، سأعتمد عليه بكل تأكيد. ومع ذلك، يجب أن يأخذ وقتًا للراحة الآن. وعندما يشعر بأنه مستعد للعودة، فإنه سيعود."

واختتم جوارديولا تصريحاته بقوله: "أنا متأكد من أنه عندما يعود، سأستقبله بحرارة وأهنئه على نجاحاته في بطولة كوبا أمريكا والألعاب الأولمبية، وسنبدأ العمل معًا مجددًا."