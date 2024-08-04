عاجل.. الجزائرية كايلا نيمور تحرز أول ميدالية ذهبية للعرب في أولمبياد باريس

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أحمد جودة - القاهرة - أحرزت الجزائرية كايلا نيمور، أول ميدالية ذهبية للعرب في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا بالعاصمة الفرنسية، باريس، عن رياضة الجمباز الفني.

كايلا نيمور أول عربية تفوز بذهبية الجمباز

أصبحت كايلا نيمور، أول لاعبة عربية تفوز بالميدالية الذهبية في تاريخ العرب برياضة الجمباز.

وحقق العرب 4 ميداليات في أولمبياد باريس حتى الآن، حيث فاز المصري محمد السيد ببرونزية سلاح المبارزة، وكانت الميدالية االفضية من نصيب التونسي فارس فرجاني لاعب سلاح السابر.

وضمنت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، تحقيق ميدالية بعد وصولها إلى دور نصف نهائي الملاكمة لوزن 66 كجم.

وتستمر منافسات الرياضات المختلفة في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد باريس”، حتى الـ11 من أغسطس الجاري.