مال وأعمال

أسعار الذهب ترتفع بدعم تراجع الدولار وتوترات الشرق الأوسط

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب ترتفع بدعم تراجع الدولار وتوترات الشرق الأوسط من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 22 فبراير 2024 05:12 مساءً - وكالات _ ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مدعومة بضعف الدولار وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد توفر مؤشرات على الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

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وبحلول الساعة 0951 بتوقيت جرينتش، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2030 دولار للأونصة، بعدما بلغت أمس الأربعاء أعلى مستوياته منذ التاسع من فبراير عند 2031.99 دولار.

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وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2030 دولار للأونصة.

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وواصل مؤشر الدولار خسائره لليوم الرابع على التوالي، إذ خسر 0.3 بالمئة، مما يزيد من جاذبية المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأمريكية للمشترين في الخارج

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واحتدم النزاع في الشرق الوسط بعدما كثفت إسرائيل قصفها لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 1.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 893.45 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 965.25 دولار فيما صعدت الفضة واحد بالمئة إلى 23.08 دولار للأوقية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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