نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. إكسترا نيوز: بيان مهم من مجلس الوزراء بعد قليل من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 22 فبراير 2024 05:12 مساءً - أعلنت قناة إكسترا نيوز اليوم الخميس في خبر عاجل، أن مجلس الوزراء سيصدر بيانا هاما بعد قليل.

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