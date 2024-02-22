مال وأعمال

عاجل.. «الجيوشي» تستحوذ على «العربية لصناعة الصلب» بالعين…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. «الجيوشي» تستحوذ على «العربية لصناعة الصلب» بالعين… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 22 فبراير 2024 06:14 مساءً - إسلام سالم _ أعلنت مجموعة الجيوشي للصلب عن إتمام صفقة استحواذها على شركة العربية لصناعة الصلب المُقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، ومن المقرر أن يتم خلال أيام تشكيل مجلس إدارة جديد لشركة العربية للصلب برئاسة طارق الجيوشي مالك مجموعة الجيوشي للصلب وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية.

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وقال طارق الجيوشي في تصريحات صحفية، إن مصانع شركة العربية لصناعة الصلب تصل طاقتها الإنتاجية لنحو 360 ألف طن سنويًا ونستهدف الوصول بذلك الرقم إلى 500 ألف طن مع بدء التشغيل، مشيرًا إلى إمتلاك الشركة رخصة لإنتاج خام البيلت وهو ما يتيح لنا التوسع في إنتاج المادة الخام وتوفيرها لمصانع درفلة حديد التسليح المحلية.

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وأكد أن السوق المحلية لا تزال في حاجة إلى مصانع جديدة لإنتاج حديد التسليح في ظل ما تشهده مصر من تطور عمراني غير مسبوق ومدن جديدة في كافة محافظات الجمهورية وهو ما يضاعف من احتياجات السوق المحلية من حديد التسليح، وبخلاف ذلك لا بد أن نضع التصدير نُصب أعيننا لتحقيق استراتيجية الدولة بالوصول لمعدل صادرات يتجاوز 200 مليار دولار سنويًا.

وأشار رئيس المجموعة إلى أنه تم إعداد خطة متكاملة لإعادة هيكلة مصانع شركة العربية لصناعة الصلب بحيث تكون متوافقة مع معايير الجودة العالمية وتلبي منتجاتها متطلبات السوق المحلية والدولية، وسيتم تزويد المصانع بأحدث معامل إختبار المواد الذي تملكه مجموعة الجيوشي للصلب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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