- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر طلبات إعانة البطالة الأمريكية تخالف التوقعات وتتراجع إلى 201… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 22 فبراير 2024 06:14 مساءً - وكالات _ تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين الأسبوع الماضي، إذ يواصل سوق العمل إظهار مرونته على الرغم من تشديد السياسة النقدية.
ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الخميس الثاني والعشرين من فبراير عن وزارة العمل الأمريكية، تراجعت طلبات إعانة البطالة 12 ألفاً إلى 201 ألف في الأسبوع المنتهي في السابع عشر من فبراير، مقابل 213 ألفاً في الأسبوع السابق له.
أما متوسط الطلبات على مدار فترة الأربع أسابيع المنتهية في السابع عشر من فبراير، وهو المعيار الأكثر دقة، فانخفضت 3500 إلى 215.2 ألف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طلبات إعانة البطالة الأمريكية تخالف التوقعات وتتراجع إلى 201… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.