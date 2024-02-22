مال وأعمال

طلبات إعانة البطالة الأمريكية تخالف التوقعات وتتراجع إلى 201…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر طلبات إعانة البطالة الأمريكية تخالف التوقعات وتتراجع إلى 201… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 22 فبراير 2024 06:14 مساءً - وكالات _ تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين الأسبوع الماضي، إذ يواصل سوق العمل إظهار مرونته على الرغم من تشديد السياسة النقدية.

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ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الخميس الثاني والعشرين من فبراير عن وزارة العمل الأمريكية، تراجعت طلبات إعانة البطالة 12 ألفاً إلى 201 ألف في الأسبوع المنتهي في السابع عشر من فبراير، مقابل 213 ألفاً في الأسبوع السابق له.

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أما متوسط الطلبات على مدار فترة الأربع أسابيع المنتهية في السابع عشر من فبراير، وهو المعيار الأكثر دقة، فانخفضت 3500 إلى 215.2 ألف.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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