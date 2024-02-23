نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تشتري 60250 طنا من الزيوت النباتية في… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 23 فبراير 2024 11:12 صباحاً - _ قالت الهيئة العامة للسلع التموينية مشتري الحبوب الحكومي في مصر، يوم الخميس إنها اشترت 60250 طنا من الزيوت النباتية في ممارسة دولية.

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