عاجل.. تعليمات رئاسية بالإفراج الفوري عن البضائع من جميع…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 مارس 2024 03:14 مساءً - دوت الخليج _ أكّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري أنه صدرت توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع بمُختلف الموانئ، في ظل زيادة الموارد الدولارية، سواء من صفقة رأس الحكمة أو غيرها.

أضاف مدبولي في بيان أنه سيتم التنسيق مع البنك المركزي المصري والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.

وقال رئيس الوزراء: “المطلوب أن تتم الإجراءات في أسرع وقت، والإفراج عن هذه السلع عاجلًا، وسنتابع هذا الملف على مدار اليوم، وفى مختلف الموانئ”.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة مستمرة في إجراءاتها الإصلاحية، ولديها مستهدفات تتعلق بدعم قطاع الصناعة؛ بهدف زيادة التصدير، وكذلك قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، مؤكدًا أن كل تلك القطاعات تدخل ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي.

وتابع مدبولي، موقف حركة البضائع والشحن في الموانئ المصرية، ومنظومة الشحن المُسبق ACI، في اجتماع حضره كلٌ من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي المصري، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي المصري.

كما حضر الاجتماع، منى ناصر، مساعد وزير المالية، ودعاء سليمة، رئيس مركز تحديث الصناعة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف السلع الموجودة بالموانئ، وفقًا لتحليل أرقام البضائع المُسجَلة بنظام “التسجيل المسبق للشحنات” (ACI) حتى أمس، وتصنيفاتها، وتم التوافق بين مسؤولي البنك المركزي المصري، ووزارتي المالية والتجارة والصناعة على سرعة إنهاء الاجراءات والافراج الفوري عن البضائع.