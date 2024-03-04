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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ماجد الفطيم تطلق أكاديمية تجارة التجزئة باستثمارات 25 مليون… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 مارس 2024 11:08 مساءً - محمد أحمد – أطلقت مجموعة ماجد الفطيم أكاديمية متخصصة في تجارة التجزئة في مصر باستثمارات 25 مليون جنيه.
وأكدت المجموعة في بيان لها، استهدافها المساهمة في النهوض بقطاع التجزئة في مصر، بعد تدريب أكثر من 4 آلاف عامل، وأنها تسعى لتدريب وصقل مهارات أكثر من 5 آلاف عامل أخرين خلال 2024.
وبدوره، قال هاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة، إن الأكاديمية تستهدف الاستثمار في مهارات الموظفين وتدريبهم، وتوفير فرص عمل في مصر والدول الأخرى التي تتواجد بها المجموعة.
ومن جانبه، أشار الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن ارتفاع نسبة مساهمة التجارة الداخلية في الناتج القومي إلى 22%، هو ما جعله القطاع الأكثر تأثيراً ويحظى باهتمام كبير من الدولة.
وأوضح أن أكاديمية تجارة التجزئة تمثل امتداداً لرؤية وزارة التموين فيما يخص القطاع الخاص في رفع كفاءة العمالة وزيادة إنتاجية القطاع، مؤكداً مساعي الوزارة لدعم المؤسسات التي تسير على هذا النهج والمشاركة في تحقيق رؤية الدولة، لتنمية مهارات الكوادر المصرية بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
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