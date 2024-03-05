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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تسعى لشراء 50 ألف طن من سكر القصب الخام في ممارسة دولية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 مارس 2024 12:14 صباحاً - – قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، يوم الاثنين، إنها تسعى لشراء 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أي منشأ عبر ممارسة دولية.
وأضافت الهيئة، في بيان، أن الدفع سيكون عند الاطلاع على أن تقدم العروض على أساس التسليم متضمنا تكلفة البضاعة والنولون والتأمين البحري بالجنيه المصري أو بالدولار.
وقالت إن الموعد النهائي لتقديم العروض هو التاسع من مارس وإن التسليم سيكون في الفترة من 15 إلى 30 أبريل و/أو من الأول حتى 15 مايو 2024.
وأضافت الهيئة أن هذه الممارسة لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية بوصفها الجهة المستلمة.
ويمكن الحصول على باقي الشروط طبقا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين.
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