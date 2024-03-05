مال وأعمال

مصر تسعى لشراء 50 ألف طن من سكر القصب الخام في ممارسة دولية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تسعى لشراء 50 ألف طن من سكر القصب الخام في ممارسة دولية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 مارس 2024 12:14 صباحاً - – قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، يوم الاثنين، إنها تسعى لشراء 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أي منشأ عبر ممارسة دولية.

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وأضافت الهيئة، في بيان، أن الدفع سيكون عند الاطلاع على أن تقدم العروض على أساس التسليم متضمنا تكلفة البضاعة والنولون والتأمين البحري بالجنيه المصري أو بالدولار.

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وقالت إن الموعد النهائي لتقديم العروض هو التاسع من مارس وإن التسليم سيكون في الفترة من 15 إلى 30 أبريل و/أو من الأول حتى 15 مايو 2024.

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وأضافت الهيئة أن هذه الممارسة لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية بوصفها الجهة المستلمة.

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ويمكن الحصول على باقي الشروط طبقا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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