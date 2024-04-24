نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يرتفع 1.6% مع هبوط الدولار وتحول التركيز لبيانات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 أبريل 2024 01:11 مساءً - – ارتفعت أسعار النفط دولارا للبرميل يوم الثلاثاء مع هبوط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته خلال أكثر من أسبوع ومع تحول تركيز المستثمرين في النفط بعيدا عن القضايا الجيوسياسية بالشرق الاوسط إلى حالة الاقتصادات العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار، أو 1.6% لتسجل عند التسوية 88.42 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.46 دولار أو 1.8% إلى 83.36 دولار للبرميل.

ونزل مؤشر الدولار بعد أن أظهرت بيانات ستاندرد آند بورز جلوبال تباطؤ أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة في أبريل نيسان إلى أدنى مستوى في 4 أشهر بفعل ضعف الطلب. وعادة ما يؤدي انخفاض سعر الدولار إلى زيادة الطلب على النفط المقوم بالعملة الأمريكية من المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وتلقى النفط المزيد من الدعم من بيانات منطقة اليورو التي أظهرت توسع أنشطة الأعمال بأسرع وتيرة خلال عام تقريبا هذا الشهر.

وقال آندرو ليبو رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس “تعرضت السوق لضغوط بسبب النمو الضئيل أو المعدوم خارج منطقة اليورو، لذا فإن أي شيء يظهر تحسنا ينبغي أن يكون داعما”.

وأضاف ليبو أن المشاركين في السوق ينظرون أبعد من الاضطرابات الجيوسياسية ويركزون على المؤشرات الاقتصادية والتوازن العام بين العرض والطلب.

وتراجع الخامان القياسيان بأكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة بفعل انحسار التوتر بين إسرائيل وإيران، إلى جانب المخاوف بشأن الطلب من الصين، أكبر مستورد للنفط.

وقال جوراف شارما وهو محلل مستقل معني بالنفط ويقيم في لندن “من ناحية، لا تزال هناك شكوك قائمة بشأن أداء الاقتصاد الصيني، بينما من ناحية أخرى، هناك شعور طاغ بأن أوبك ستتمسك بإجراءاتها الداعمة للأسعار”.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الولايات المتحدة ومؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين، وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) للتضخم، لتقييم اتجاه السياسة النقدية.

وبحسب استطلاع أولي أجرته لآراء محللين، من المتوقع أن تظهر بيانات ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بينما من المرجح انخفاض مخزونات المنتجات المكررة.