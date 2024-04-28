نعرض لكم الان تفاصيل خبر فارس سلامة: هيئة الدواء تبحث تحريك بعض الأصناف وفقا لتكلفة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 28 أبريل 2024 06:14 مساءً - محمد أحمد _ توقع فارس سلامة مدير تطوير الأعمال في شركة زيتا لصناعة الأدوية، زيادة أسعار الدواء خلال الفترة المقبلة، بعد تحريك سعر صرف الدولار في البنوك من 31 إلى 50 جنيهًا، منوهًا بحتمية تلك الخطوة لمنع حدوث نقص في المعروض . هذا المحتوى للمشتركين فقط

دخول اشتراك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فارس سلامة: هيئة الدواء تبحث تحريك بعض الأصناف وفقا لتكلفة… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.