مال وأعمال

جولدمان ساكس يستبعد رفع إنتاج أوبك+ في اجتماع يونيو

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر جولدمان ساكس يستبعد رفع إنتاج أوبك+ في اجتماع يونيو من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 9 مايو 2024 01:15 مساءً - – قال بنك جولدمان ساكس أمس الأربعاء إنه لم يعد يتوقع أن يعلن تحالف أوبك+ في يونيو عن تراجع جزئي عن تخفيضات الإنتاج الطوعية.

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وأضاف جولدمان ساكس أن زيادة المخزونات في الآونة الأخيرة كانت مفاجأة، ونتيجة لذلك يتوقع النموذج الخاص به الآن فرصة تبلغ 37 بالمئة فقط لأن يتخذ التحالف قرارا بزيادة الإنتاج في يونيو.

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وقال البنك المدرج في وول ستريت “في حين أن تفسيرنا لاتصالات أوبك+ هو أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي، فإننا نتوقع الآن أن يظل المعروض من الخام السعودي ثابتا عند تسعة ملايين برميل يوميا في يوليو (مقابل 9.2 سابقا)”.

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وتابع في مذكرة أنه لا يزال يتوقع بقاء سعر العقود الآجلة لخام برنت في نطاق 75 إلى 90 دولارا للبرميل في معظم السيناريوهات وأن يبلغ في المتوسط 82 دولارا في 2025.

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وكان سعر برنت عند التسوية يوم الأربعاء أقل من 84 دولارا للبرميل.

وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي يوم الثلاثاء إنه لا توجد مناقشات داخل تحالف أوبك+ بشأن زيادة إنتاج النفط.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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