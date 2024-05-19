بذور صغيرة برخص التراب اذا تناولتها كل صباح سيقضي على سكري الدم وتنزل الوزن وتنسف الكرش بسرعة كبيرة ..!

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رياض - احمد صلاح - تضمن استفادتكم منفعة كبيرة بتناول بذور الشيا يوميًا نظرًا لغناها بالمغذيات الأساسية مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية، الألياف، الكالسيوم، المغنيسيوم، ومضادات الأكسدة.
وفقًا للخبير التغذية رافائيل جرومان
- يُفضل طحن بذور الشيا لتعزيز قابليتها للامتصاص البيولوجي وبالتالي تحسين صحة القلب والدماغ والحماية من الالتهابات. كما أن هذه البذور تعزز صحة الجهاز الهضمي عن طريق تحفيز نمو البكتيريا المفيدة في القولون وينصح بنقعها قبل الاستهلاك لتجنب اضطرابات هضمية.
- علاوة على ذلك، تحتوي بذور الشيا على تسعة أحماض أمينية أساسية، مما يجعلها مصدرًا ممتازًا للبروتين النباتي دون الحاجة لدمجها مع حبوب أخرى. لدمج بذور الشيا في النظام الغذائي، يمكن إضافتها إلى السلطات، منتجات الألبان، الحبوب، وجبات الإفطار أو العصائر. إن التحضير المقترح لتحسين تجربتكم هو إضافة بذور الشيا إلى الزبادي لوجبة غنية بالنكهة والفائدة.
- في الختام، يظل تناول بذور الشيا بانتظام خيارًا صحيًا آمنًا وفعّالاً لتعزيز الصحة العامة ودعم أنظمة الجسم المختلفة