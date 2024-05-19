بذور صغيرة برخص التراب اذا تناولتها كل صباح سيقضي على سكري الدم وتنزل الوزن وتنسف الكرش بسرعة كبيرة ..!

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رياض - احمد صلاح - تضمن استفادتكم منفعة كبيرة بتناول بذور الشيا يوميًا نظرًا لغناها بالمغذيات الأساسية مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية، الألياف، الكالسيوم، المغنيسيوم، ومضادات الأكسدة.

وفقًا للخبير التغذية رافائيل جرومان