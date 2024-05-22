بايدن يأمر بضخ مليون برميل من البنزين لخفض الأسعار في…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 مايو 2024 12:14 مساءً - وكالات – ستفرج إدارة بايدن عن مليون برميل من البنزين من الاحتياطيات الموجودة في الشمال الشرقي لخفض الأسعار في محطات الضخ قبل عطلة 4 يوليو.

وقالت وزيرة الطاقة جينيفر جرانهولم في بيان يوم الثلاثاء: “من خلال إطلاق هذا الاحتياطي بشكل استراتيجي بين يوم الذكرى والرابع من يوليو، فإننا نضمن تدفقات كافية من الإمدادات إلى الولاية الثلاثية والشمال الشرقي في وقت يحتاج إليه الأميركيون المجتهدون بشدة”.

يثير ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة قلق البيت الأبيض، فيما يكثف الرئيس الديمقراطي جو بايدن محاولته لإعادة انتخابه في 2024، من خلال الترويج لجهود إدارته في ترويض التضخم الجامح وتعزيز قوة الاقتصاد.

وسيتلقى تجار التجزئة والمحطات البنزين في موعد أقصاه 30 يونيو، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الطاقة.

وقالت وزارة الطاقة الأميركية إنه سيفرج عن الإمدادات بكميات 100 ألف برميل لضمان عملية مناقصة تنافسية تزيد من التأثير على الأسعار عند المضخة.

وارتفع سعر البنزين إلى أعلى مستوى له في 9 أشهر، بعد قفزة في أسعار النفط الخام العالمية الصيف الماضي بنسبة 20%، متأثرة بخفض السعودية وروسيا الإمدادات، ضمن تحركات لتحالف “أوبك+” لدعم الأسعار والحيلولة دون هبوطها بفعل تباطؤ الاقتصاد العالمي.