مال وأعمال

الكهرباء تستهدف إضافة 30 جيجاوات من الطاقة المتجددة لتوفير…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الكهرباء تستهدف إضافة 30 جيجاوات من الطاقة المتجددة لتوفير… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 أغسطس 2024 02:12 مساءً - دوت الخليج – تابع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خطط التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.

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وأوضح مدبولي، في اجتماع عقده مساء اليوم، أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة الدولة للتوسع في توليد الكهرباء من هذه المصادر المستدامة، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة.

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وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، موقف التمويلات الميسرة من شركاء التنمية الموجهة لتنفيذ مشروعات في قطاع الطاقة المتجددة، وتناولت موقف 18 مشروعًا جاريًا في هذا الصدد، استنادًا إلى تضمين برنامج “نُوَفِي” مكوناً لدعم استثمارات الشبكة الكهربائية.

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من جانبه، عرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، موقف القُدرات الحالية والمُستهدفة من مصادر الطاقة المتجددة طبقاً لاستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، والقدرات المطلوبة لإنتاج الهيدروجين.

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كما استعرض نسبة قدرات الطاقة المتجددة والمائية والتخزين لإجمالي القدرات الراهنة.

وأشار عصمت إلى أن الوزارة تستهدف إضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة تصل إلى نحو 30 جيجاوات، موضحا أن ذلك من شأنه أن يُحقق وفرًا في الوقود يعادل 4.1 مليار دولار سنويًا.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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