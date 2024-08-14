فن ومشاهير

منورة الفيلم بوجودك الرائع..تامر حسني يُشيد بدور ميمي جمال في فيلم "ري ستارت"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص النجم تامر حسني على توجيه رسالة للفنانة ميمي جمال، مشيدًا خلالها بدورها في فيلم “ري ستارت”، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري. 

87b399e345.jpg

ماذا قال تامر حسني لـ ميمي جمال

 

ونشر تامر حسني صورة تجمعه بالفنانة ميمي جمال، معلقًا:" مفيش جميل غيرك يا حياة قلبي، منورلنا الفيلم بوجودك الرائع ".

 

تفاصيل فيلم ري ستارت

 

فيلم ري ستارت هو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق.


فريق عمل فيلم ري ستارت 
 


يشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق


آخر أعمال تامر حسني

 

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني أغنية يانهار أبيض التي طرحها مؤخرًا، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين جمال، ماستر علي فتح الله.

1bcab82bfb.jpg

كلمات أغنية يانهار أبيض

 

عليك حلاوه ملغبطاني
وكل ثانيه تحلو تاني
حبيبي جنبي شكرًا يا دنيا
يا راضيه عني ومظبطاني
يا نهار أبيض عالتوليفه
ضحكتك عالقلب خفيفه
إنت ماشي ازاي كده عادي
ده الأصول تمشي بتشريفه 2x

جمالك والله عاملي قلق
مخلي الكل مركز فيك
وأنا اللي بموت من الغيره عليك
كفايه حلاوه وعالهادي
يا إما هجيلك وأخبيك

ده سحرك غير الكل فرق
كفايه يا ناس بطلوا تقليد
ده سابق أوي عنكوا وبعيد
ما كفايه حلاوه وعالهادي
دي نار الناس عماله تزيد

يا نهار أبيض عالتوليفه
ضحكتك عالقلب خفيفه
إنت ماشي ازاي كده عادي
ده الأصول تمشي بتشريفه 2x

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا