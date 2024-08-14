حاتم صلاح يحصل الإقامة الذهبية من "الإمارات"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان حاتم صلاح عن سعادته الكبيرة بحصوله الإقامة الذهبية من دولة الإمارات، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر حاتم صلاح صورة له، وعلق عليها قائلًا":سعدت بالحصول على الإقامة الذهبية من دوله الإمارات العربية الشقيقة".

آخر أعمال حاتم صلاح



يذكر أن آخر أعمال حاتم صلاح فيلم "عصابة المكس" بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، أوس أوس، محمد لطفي، مصطفى بسيط، وعدد من ضيوف الشرف من ضمنهم أحمد السقا وهشام ماجد وحمدي الميرغني، ومن تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان، وإنتاج هشام عبد الخالق وعمرو كمال.

أحداث فيلم "عصابة المكس"



تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصية المكسيكي الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية.