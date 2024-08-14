الرئيس السيسى يؤكد موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال ورفض التدخل فى شئونه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 03:36 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، رئيس جمهورية الصومال، د. حسن شيخ محمود، الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر لعدة أيام، حيث أُجريت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين.

وعقد الرئيسان جلسة مباحثات تم خلالها تأكيد قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر والصومال، والحرص المشترك على تدعيمها على مختلف الأصعدة، والبناء على نتائج زيارة الرئيس الصومالي الأخيرة لمصر في يناير الماضي.

وشهد الرئيسان مراسم التوقيع على بروتوكول التعاون العسكري بين البلدين

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، والرافض لأي تدخل في شئونه الداخلية