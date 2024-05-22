مال وأعمال

الضرائب تحذر الممولين من التعامل بفواتير وهمية وخصم الضريبة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الضرائب تحذر الممولين من التعامل بفواتير وهمية وخصم الضريبة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 مايو 2024 02:08 مساءً - أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أن المصلحة مستمرة في بذل الجهود لتتبع الشركات التي تقوم بإصدار فواتير وهمية وكذلك الشركات المتعاملة معها والتي تقوم بخصم الضريبة بدون وجه حق.

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وأوضحت في بيان اليوم، أن المصلحة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من هذه الشركات وتحويلها للنيابة العامة .

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وطالبت رئيس مصلحة الضرائب كافه الممولين بعدم التعامل بتلك الفواتير الوهمية ، حيث أن التعامل بها يعد جريمة تهرب ضريبي تصل العقوبة فيها إلى السجن وهي جناية مخلة بالشرف والأمانة.

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ولفتت إلى أن الفواتير محوكمة قانونيا ،الأمر الذي يسهم في الوصول لمصدر الفاتورة بكل سهولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

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وأشارت إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية لها دور هام في ضبط الأسواق من خلال متابعة عمليات البيع والشراء بين الشركات ، وهو مايسهم في القضاء على الشركات الوهمية وأيضا الشركات الوسيطة المتلاعبة .

وطالبت عبد العال الممولين عدم التعامل بالفواتير الوهمية ، والإبلاغ عن الشركات التي تقوم ببيع هذه الفواتير، وذلك على الخط الساخن للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي على رقم 16189من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت .

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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