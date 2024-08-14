نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. مانشستر يونايتد يعلن تمديد تعاقده مع برونو فيرنانديز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي عن تمديد تعاقده مع نجمه البرتغالي برونو فيرنانديز.

ووقع البرتغالي برونو فيرنانديز علي عقده الجديد مع المان يونايتد حتي يونيو 2027 مع إمكانية التمديد لموسم آخر، بعد الاتفاق علي كافة الإجراءات الإدارية والمالية.

وأجري برونو فيرنانديز حوارا مع الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي.

وقال فيرنانديز "الكل يعلم مدى شغفي تجاه مانشستر يونايتد، أدرك حجم المسئولية التي تقع على عاتق من يرتدي هذا القميص، وأدرك أيضًا مستوى الالتزام والتفاني المطلوب لتمثيل هذا النادي الرائع".

مانشستر يونايتد يجدد عقد برونو فيرنانديز

وأضاف "لقد عشت لحظات استثنائية كثيرة هنا بالفعل، سمعت الجماهير تغني باسمي في مدرج ستريتفورد إند، سجلت هاتريك في ليدز يونايتد، قدت الفريق في أولد ترافورد في الليالي الأوروبية، ورفعت كأسين في ويمبلي، ولكنني لم أكن لأوقع على هذا العقد لو لم أكن أعلم أن أفضل سنواتي هنا لم تأت بعد".

وأختتم حديثه "لمست في مباحثاتي مع الإدارة والمدير الفني عزيمة وإصرار واضحين من الجميع على القتال من أجل إعادة يونايتد للمنافسة على أكبر الألقاب في السنوات القادمة، أرى مستقبلًا مشرقًا للفريق، ومتحمس لقيادة الفريق إلى الأمام".

وانتقل اللاعب البرتغالي البالغ من العمر 29 عام، إلي صفوف المان يونايتد صيف 2020 قادما من سبورتينج لشبونة بمقابل 63 مليون يورو.

وشارك برونو فيرنانديز مع اليونايتد الموسم الماضي في 49 مباراة أحرز خلالهم 15 هدف، وصنع 14 تمريرة حاسمة.