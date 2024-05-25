“ستاندرد آند بورز” تؤكد تصنيف البحرين عند B+/B

دبي - احمد فتحي في السبت 25 مايو 2024 08:08 مساءً - العربية نت_ أكدت وكالة ستاندرد آند بورز، تصنيف البحرين عند B+/B مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.

رفعت شركة بي.إم.آي للأبحاث التابعة لـ”فيتش سولويشنز” توقعاتها لنمو اقتصاد البحرين إلى 2.7% في 2024 من توقعات سابقة لنمو 2.5%، ومقارنة مع تقديرات لنمو 2.5% في 2023، مدفوعا إلى حد كبير بتوسع أسرع في الاستثمارات.

وأضافت الشركة أن نمو الاستهلاك الخاص في البحرين سيتحسن بفضل التضخم المنخفض والتكلفة المعقولة للائتمان. وعلى النقيض، من المتوقع أن تشهد صادرات البحرين حالة ثبات.

وقالت الشركة إن مراجعتها لتوقعات نمو البحرين تأتي بعد نمو فاق المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي.

وأنهت البحرين العام الماضي بنمو 3.8% على أساس سنوي، وهي الوتيرة الأسرع بين جميع فصول العام، والتي غذاها بشكل رئيسي الأداء القوي في القطاع المالي ومجال المواصلات.

وأوضحت “بي.إم.آي” أن التحسن في نمو العام الجاري سيكون مدفوعا في الغالب بالاستثمار إذ أن من شأن زيادة الإنفاق الرأسمالي الحكومي بدعم من صعود أسعار النفط أن يعزز الاستثمار العام بينما يدعم في نفس الوقت زيادة أكثر تواضعا في مساهمة الاستهلاك الحكومي في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

في الوقت ذاته، سيلقى نمو الاستثمار الدعم من مشاريع البنية التحتية القائمة مثل “بحرين مارينا” والجهود الاستباقية لاستقطاب رأس المال الأجنبي، بما في ذلك مخطط الرخصة الذهبية الذي يقدم محفزات للمستثمرين الأجانب تشمل الإقامة طويلة الأجل مما يزيد من جاذبية البحرين كوجهة استثمارية.