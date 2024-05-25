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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس السيسي: 130 مليار جنيه قيمة دعم الخبز سنويا من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 25 مايو 2024 10:15 مساءً - وكالات – قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة تدعم الخبز بمبلغ 130 مليار جنيه سنويا، مشيرا إلى أن تكلفة الرغيف الواحد تصل إلى جنيه وربع.
وأضاف أن الدولة تدعم المواطنين في ملف الكهرباء بمبالغ كبيرة، وكذلك جميع الخدمات المقدمة للمواطنين على الرغم من تكلفتها الكبيرة.
وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن مصر زادت 25 مليون نسمة منذ عام 2011؛ لذا تعمل الدولة على زيادة المشروعات لتغطية تلك الزيادة.
جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عددا من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، عبر الفيديو كونفرانس.
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