مال وأعمال

الرئيس السيسي: 130 مليار جنيه قيمة دعم الخبز سنويا

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس السيسي: 130 مليار جنيه قيمة دعم الخبز سنويا من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 25 مايو 2024 10:15 مساءً - وكالات – قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة تدعم الخبز بمبلغ 130 مليار جنيه سنويا، مشيرا إلى أن تكلفة الرغيف الواحد تصل إلى جنيه وربع.

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وأضاف أن الدولة تدعم المواطنين في ملف الكهرباء بمبالغ كبيرة، وكذلك جميع الخدمات المقدمة للمواطنين على الرغم من تكلفتها الكبيرة.

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وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن مصر زادت 25 مليون نسمة منذ عام 2011؛ لذا تعمل الدولة على زيادة المشروعات لتغطية تلك الزيادة.

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جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عددا من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، عبر الفيديو كونفرانس.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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