هيئة السلع التموينية تشتري 250 ألف طن سكر خام في ممارسة

دبي - احمد فتحي في الأحد 26 مايو 2024 10:11 صباحاً - دوت الخليج – أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية شراء كمية 250 ألف طن سكر خام في ممارسة، لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر.

وأوضح بيان لوزارة التموين، اليوم، أن الكمية المستوردة ستصل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2024.

وأشار إلى أن إجمالي كمية السكر الخام التي اشترتها الهيئة بلغت 750 ألف طن، وأنها تصل خلال الفترة من شهر مايو حتى شهر اكتوبر 2024.

ونوّه البيان باستمرار شركات بنجر السكر في إنتاج السكر من البنجر وطرحه بالأسواق.