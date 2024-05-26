- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تشتري 250 ألف طن سكر خام في ممارسة من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 26 مايو 2024 10:11 صباحاً - دوت الخليج – أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية شراء كمية 250 ألف طن سكر خام في ممارسة، لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر.
وأوضح بيان لوزارة التموين، اليوم، أن الكمية المستوردة ستصل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2024.
وأشار إلى أن إجمالي كمية السكر الخام التي اشترتها الهيئة بلغت 750 ألف طن، وأنها تصل خلال الفترة من شهر مايو حتى شهر اكتوبر 2024.
ونوّه البيان باستمرار شركات بنجر السكر في إنتاج السكر من البنجر وطرحه بالأسواق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة السلع التموينية تشتري 250 ألف طن سكر خام في ممارسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.