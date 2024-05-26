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هيئة السلع التموينية تشتري 250 ألف طن سكر خام في ممارسة

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تشتري 250 ألف طن سكر خام في ممارسة من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 26 مايو 2024 10:11 صباحاً - دوت الخليج – أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية شراء كمية 250 ألف طن سكر خام في ممارسة، لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر.

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وأوضح بيان لوزارة التموين، اليوم، أن الكمية المستوردة ستصل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2024.

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وأشار إلى أن إجمالي كمية السكر الخام التي اشترتها الهيئة بلغت 750 ألف طن، وأنها تصل خلال الفترة من شهر مايو حتى شهر اكتوبر 2024.

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ونوّه البيان باستمرار شركات بنجر السكر في إنتاج السكر من البنجر وطرحه بالأسواق.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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