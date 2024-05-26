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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي: وقف تخفيف أحمال الكهرباء يتطلب زيادة سعر الاستهلاك… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 26 مايو 2024 12:14 مساءً - دوت الخليج – قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن وقف تخفيف أحمال الكهرباء يتطلب زيادة سعر الاستهلاك مرتين إلى ثلاث مرات.
وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح عددا من المشروعات التنموية بجنوب الوادي: “أقطع الكهرباء ولا أغليها؟ أغليها قد إيه؟”، وأجاب: “اللي بيدفع جنيه هيدفع اتنين وتلاتة”.
وأوضح أن وزارة البترول توفر الوقود إلى الكهرباء بأقل من سعرها، وهو ما يمثل مشكلة في توفير البترول والطاقة بهذا السعر بحسب وزارة البترول، التي تشير إلى أن “الشركات التي تعمل معنا لها مبالغ لدينا، وأصبحنا مدينين”.
وتابع: “الكهرباء ممكن تشتغل 24 ساعة، المحطات موجودة بالفعل، لكن بكام؟!”
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