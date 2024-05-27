مال وأعمال

ارتفاع عدد الشركات الأجنبية في الصين 19.2% خلال 4 شهور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع عدد الشركات الأجنبية في الصين 19.2% خلال 4 شهور من قسم مال واعمال

NTRA 2022
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 مايو 2024 10:11 صباحاً - وكالات – ارتفع عدد الشركات الأجنبية التي تأسست حديثا في الصين بنسبة 19.2% خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري.

predco_adv_2021

وأشارت وزارة التجارة الصينية في بيان لها أن عدد الشركات ذات التمويل الأجنبي بلغ 16805 شركات أجنبية تأسست في أنحاء البلاد خلال الفترة ما بين يناير وأبريل الماضيين.

E-Bank

وأضافت أن الاستثمار الأجنبي المباشر الفعلي بلغ 360.2 مليار يوان (حوالي 50.66 مليار دولار)، بانخفاض 27.9% عن العام السابق.

CAISEC
BonatMisr

وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات التحويلية إلى حوالي 103.7 مليار يوان خلال الفترة المذكورة، ما يمثل 28.8% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر.

HapiSalonWhite

واجتذب قطاع الصناعات التحويلية عالية التكنولوجيا 45.73 مليار يوان، حيث توسعت حصتها في إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر 2.7 نقطة مئوية عن العام الماضي لتصل إلى 12.7%.

ويظهر تقرير مؤشر “كيرني” للثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024، والذي صدر مؤخرا، أن الصين قفزت من المرتبة السابعة إلى المرتبة الثالثة، واحتفظت بمرتبتها الأولى بين الأسواق الناشئة.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع عدد الشركات الأجنبية في الصين 19.2% خلال 4 شهور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا