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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع عدد الشركات الأجنبية في الصين 19.2% خلال 4 شهور من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 مايو 2024 10:11 صباحاً - وكالات – ارتفع عدد الشركات الأجنبية التي تأسست حديثا في الصين بنسبة 19.2% خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري.
وأشارت وزارة التجارة الصينية في بيان لها أن عدد الشركات ذات التمويل الأجنبي بلغ 16805 شركات أجنبية تأسست في أنحاء البلاد خلال الفترة ما بين يناير وأبريل الماضيين.
وأضافت أن الاستثمار الأجنبي المباشر الفعلي بلغ 360.2 مليار يوان (حوالي 50.66 مليار دولار)، بانخفاض 27.9% عن العام السابق.
وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات التحويلية إلى حوالي 103.7 مليار يوان خلال الفترة المذكورة، ما يمثل 28.8% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر.
واجتذب قطاع الصناعات التحويلية عالية التكنولوجيا 45.73 مليار يوان، حيث توسعت حصتها في إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر 2.7 نقطة مئوية عن العام الماضي لتصل إلى 12.7%.
ويظهر تقرير مؤشر “كيرني” للثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024، والذي صدر مؤخرا، أن الصين قفزت من المرتبة السابعة إلى المرتبة الثالثة، واحتفظت بمرتبتها الأولى بين الأسواق الناشئة.
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