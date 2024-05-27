وزارة البترول تنفي توقف أعمال تطوير حقل ظهر بعد سحب سفينة…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 مايو 2024 03:14 مساءً - دوت الخليج – نفى المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية، حمدي عبد العزيز، “جملة وتفصيلا” ما نشر عن سحب شركة إيني الإيطالية سفينة الحفر سانتوريني من موقع أكبر حقل غاز في مصر (في إشارة إلى حقل ظهر)، وتوقف أعمال التطوير.

وأوضح عبد العزيز، في بيان للوزارة مساء اليوم، أن هذا الحفار كان يعمل على حفر بئر في منطقة شمال شرق دوت الخليج بالبحر المتوسط، وأنهى عمله، وتحرك عن المنطقة.

وتابع: “وبالنسبة لبرنامج الحفر في حقل ظهر سيجري لاحقا في الربع الأخير من العام الحالي وفقا لبرنامج الحفر المخطط مع شركة إيني من خلال جهاز حفر آخر”.

ونقلت منصة “طاقة”، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، عن مصادر لم تسمها في شركة إيني الإيطالية أنها اضطرت لسحب سفينة الحفر سايبم سانتوريني من موقع أكبر حقل غاز في مصر؛ نتيجة “عدم حصول الشركة على مستحقاتها لدى الحكومة”.