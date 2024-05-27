مال وأعمال

نمو أرباح الشركات الصناعية في الصين 4% خلال أبريل

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر نمو أرباح الشركات الصناعية في الصين 4% خلال أبريل من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 مايو 2024 06:14 مساءً - شينخوا_ ارتفعت أرباح الشركات الصناعية في الصين بنسبة 4% على أساس سنوي في أبريل، مع عودة الصادرات إلى النمو وتحسن الطلب المحلي، وفقا للبيانات التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء.

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وعكس الارتفاع في شهر أبريل الانخفاض الذي حدث في شهر مارس والذي أنهى سبعة أشهر متتالية من الزيادات.

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وأصبح الناتج الصناعي القوي للصين مصدرا للتوتر مع دول بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا، التي انتقدت بكين لإغراق السوق العالمية بالسلع الرخيصة، وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة.

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ويبدو أن التوترات التجارية ستتصاعد، حيث تعهدت بكين باتخاذ إجراءات حازمة ضد التعريفات الجديدة التي فرضتها إدارة بايدن وألمحت إلى رسوم جمركية على السيارات بنسبة 25% من شأنها أن تؤثر على شركات صناعة السيارات الأوروبية والأمريكية.

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فيما أظهرت أرقام رسمية صدرت اليوم الاثنين أن أرباح الشركات الصناعية الصينية الكبرى ازدادت بنسبة 4.3% على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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