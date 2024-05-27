نمو أرباح الشركات الصناعية في الصين 4% خلال أبريل

دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 مايو 2024 06:14 مساءً - شينخوا_ ارتفعت أرباح الشركات الصناعية في الصين بنسبة 4% على أساس سنوي في أبريل، مع عودة الصادرات إلى النمو وتحسن الطلب المحلي، وفقا للبيانات التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء.

وعكس الارتفاع في شهر أبريل الانخفاض الذي حدث في شهر مارس والذي أنهى سبعة أشهر متتالية من الزيادات.

وأصبح الناتج الصناعي القوي للصين مصدرا للتوتر مع دول بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا، التي انتقدت بكين لإغراق السوق العالمية بالسلع الرخيصة، وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة.

ويبدو أن التوترات التجارية ستتصاعد، حيث تعهدت بكين باتخاذ إجراءات حازمة ضد التعريفات الجديدة التي فرضتها إدارة بايدن وألمحت إلى رسوم جمركية على السيارات بنسبة 25% من شأنها أن تؤثر على شركات صناعة السيارات الأوروبية والأمريكية.

فيما أظهرت أرقام رسمية صدرت اليوم الاثنين أن أرباح الشركات الصناعية الصينية الكبرى ازدادت بنسبة 4.3% على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.