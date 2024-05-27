الإمارات تعلن تخصيص 23 مليار درهم إضافية لمشتريات التصنيع…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 مايو 2024 07:15 مساءً - العربية نت _ أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر اليوم الإثنين، تخصيص 23 مليار درهم إضافية لفرص مشتريات مضمونة للتصنيع المحلي في الإمارات وهو ما يرفع القيمة الإجمالية إلى 143 مليار درهم لأكثر من ألفي منتج.

وأوضح الجابر في كلمته الافتتاحية بمنتدى “اصنع في الإمارات” في أبوظبي، أن المبلغ يتضمن 20 مليار درهم من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) و3 مليارات درهم من شركة بيور هيلث القابضة.

وقال إن هناك استثمارات في مشاريع صناعية جديدة تقدر بقيمة 20 مليار درهم وحلول تمويلية للقطاع الصناعي بالشراكة بين مصرف الإمارات للتنمية وبنوك تجارية بقيمة مليار درهم، وذلك لتمكين الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

كما أعلن الجابر عن إطلاق برنامج “الابتكار عبر الذكاء الاصطناعي” بتمويل قيمته 370 مليون درهم من مصرف الإمارات للتنمية لدعم الشركات الناشئة.

كانت النسخة الثانية من المنتدى شهدت إطلاق قائمة تضم 1400 منتج يمكن تصنيعها محليا في الإمارات، بالتعاون مع 12 شريكا استراتيجيا بقيمة إجمالية 120 مليار درهم.

وأشار الجابر إلى أنه تم بالفعل تنفيذ 52%من عروض الشراء المستهدفة للعشر سنوات القادمة بقيمة تتجاوز 62 مليار درهم لمنتجات حيوية مثل الأدوية والأدوات والمستلزمات الطبية والصناعات البلاستيكية والمطاطية والنسيجية والخزفية والمعدنية والأنابيب ومعدات الحفر وغير ذلك.