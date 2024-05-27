المتحدث العسكري: استشهاد أحد عناصر تأمين الشريط الحدودي برفح…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 مايو 2024 09:14 مساءً - دوت الخليج – أعلن المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، العقيد غريب عبد الحافظ، استشهاد أحد العناصر المكلفة بتأمين الشريط الحدودي في رفح؛ جراء حادث إطلاق نيران.

وأكد المتحدث العسكري، في بيان قبل قليل، أن القوات المسلحة المصرية تجري تحقيقا بواسطة الجهات المختصة حيال الحادث.