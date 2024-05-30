نعرض لكم الان تفاصيل خبر روزيتا توقع مذكرة تفاهم مع السويدي لتوريد الغاز الطبيعي… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 30 مايو 2024 04:11 مساءً - محمد أحمد – أعلنت شركة روزيتا لحلول الطاقة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة السويدي للتنمية الصناعية، لتزويد مدينة السويدي الصناعية – EIC في تنزانيا بالغاز الطبيعي المسال عبر أول خط أنابيب افتراضي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة في مدينة السويدي الصناعية، والتي تعد أول مدينة صناعية متكاملة في إفريقيا.

وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، وقعت شركة روزيتا لحلول الطاقة، بالتعاون مع شركائها وهم شركة تنمية البترول التنزانية TPDC ومؤسسة التمويل Africa50، اتفاقيةً مبدئية مشتركة مع الحكومة التنزانية للاستثمار في أول خط أنابيب افتراضي للغاز الطبيعي المسال في تنزانيا وتطويره وتشغيله.

ووفقاً للمشروع، سيتم بناء منشأة تسييل صغيرة الحجم في دار السلام، و نقل الغاز الطبيعي المسال بالشاحنات باستخدام حاويات متخصصة إلى مدينة السويدي الصناعية التي تبعد 100 كيلومتر، على أن تتم إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية وإتاحته لعملاء المدينة الصناعية سواء لإنتاج الكهرباء أو لأي استخدامات أخرى فيما يعرف باسم “خط الأنابيب الافتراضي للغاز الطبيعي المسال .

وتحل الأنابيب الافتراضية محل خطوط الأنابيب التقليدية ذات البنية التحتية الثابتة، بطريقة أكثر مرونة وفعالية وبتكلفة أقل.

ومن جانبه، قال كريم شعبان، العضو المنتدب لشركة روزيتا لحلول الطاقة، إنها تستهدف إنشاء مركز للطاقة في تنزانيا ونشر حلول الطاقة الشاملة في مجالات الغاز والطاقة المتجددة والمرافق العامة.

ونوه باستهداف الشركة توفير طاقة مستدامة وبأسعار تنافسية لمختلف العملاء في تنزانيا، بما يعزز النمو المستدام في القطاعات الصناعية.

يذكر أن روزيتا لحلول الطاقة تقدم ذات النموذج في موريتانيا، حيث تعمل على تقديم مختلف حلول الغاز الطبيعي المسال للعمليات الصناعية، مما يعزز التزامها بالابتكار في مجال الطاقة والتنمية الإقليمية.

وبدوره، أكد محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، على أهمية تحقيق النمو الصناعي والتنمية الاقتصادية في تنزانيا.

وكشف القماح، عن تطوير مرافق البنية التحتية لمدينة السويدي الصناعية في تنزانيا من خلال الخبرات السابقة في بناء وتشغيل المدن الصناعية المتكاملة والشراكة مع روزيتا لحلول الطاقة، بما يضمن إمدادات ثابتة من الطاقة.