الملا يتابع مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ونشاط تحويل…

دبي - احمد فتحي في الخميس 30 مايو 2024 09:14 مساءً - عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا موسعاً مع شركات توصيل الغاز للمنازل التابعة لقطاع البترول والقطاع الخاص، وذلك لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل خلال العام المالي الحالي 2024/2023.

وخلال الاجتماع اكد الملا اهمية مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لما يحققه من خدمة حضارية للمواطن مقارنة باستخدام اسطونات البوتاجاز وكذلك لتقليل كمية استيراد البوتاجاز وتخفيف الضغط على موازنة الدولة.

وبالنسبة لاعمال توصيل الغاز الطبيعي للقرى ضمن المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” ، وجه الملا باستمرار انتظام اعمال مد شبكات خطوط الغاز للقرى ضمن المبادرة ، حيث جاري العمل بالشبكات الخارجية والداخلية الى 721 قرية من قرى المبادرة وتم الانتهاء من العمل بنحو 535 قرية (485 قرية منها قد تم تدفيعهم بالغاز الطبيعي)، وجارى استكمال باقي القرى ، بالإضافة إلى 120 قرية جاري تنفيذ الخطوط الرئيسية فقط المغذية لها ( تم الإنتهاء من 72 قرية منهم) ليصبح إجمالي القرى ضمن مجال أعمال توصيل الغاز الطبيعي 841 قرية .

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي ما تم تنفيذه من اعمال مد شبكات خطوط الغاز خلال الثلاث سنوات الاخيرة بلغ حوالي 27 الف كيلو متر بما يمثل نسبة 47% من إجمالي الشبكات المنفذة منذ بدء النشاط حتى نهاية يونيه 2024 (40 عام).

حضر الاجتماع المهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ، ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس محمد خضير والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير ورؤساء شركات غاز مصر وتاون جاس ومودرن جاس وطاقة جاس واوفر سيز جاس وغاز الفيوم.

وعلى جانب آخر ، عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا لمتابعة نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز كوقود.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف المحطات التى تم الانتهاء من تنفيذها ودخولها على الخدمة امام الجمهور والمحطات الجاري تنفيذها لدخولها على الخدمة تباعاً ، كما تم استعراض عدد السيارات التى تم تحويلها للعمل بالغاز والخطط المستهدفة خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز للاستفادة من مزايا الغاز الطبيعي مقارنة باستخدام الوقود السائل.

حضر الاجتماع المهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس محمد خضير والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير ، والمهندس محمود ناجى رئيس الإدارة المركزية لشئون النقل والتوزيع ، والمهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك والمهندس خالد جمال رئيس شركة كارجاس.