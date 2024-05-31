تسارع التضخم في العاصمة اليابانية خلال مايو

دبي - احمد فتحي في الجمعة 31 مايو 2024 06:14 مساءً - سي إن بي سي_ تسارع التضخم في العاصمة اليابانية طوكيو خلال مايو، مما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن التوقيت المناسب لرفع معدل الفائدة.

وكشفت بيانات حكومية اليوم الجمعة، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو بنحو 1.9% في الشهر الجاري على أساس سنوي وفقاً لتوقعات المحللين، ومقارنة بزيادة 1.6% في أبريل. وجاء تسارع التضخم في طوكيو وسط زيادة فواتير الكهرباء، وهي مسألة قد تضر بالاستهلاك الضعيف بالفعل.

وصعد مؤشر منفصل يستثني تأثير كل من تكاليف الأغذية الطازجة والوقود، ويراقبه بنك اليابان عن كثب كمؤشر أوسع لاتجاه الأسعار، بنحو 1.7% في مايو مقارنة بالعام السابق، متباطئاً عن الشهر السابق عندما كانت النسبة 1.8%.

وكانت البيانات الرسمية أظهرت الأسبوع الماضي تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين الوطني الأساسي (الذي يستثني الطعام) في اليابان عند 2.2% على أساس سنوي في أبريل، بعدما سجل زيادة 2.6% في مارس.

وفي سياق منفصل، كشفت البيانات الاقتصادية تراجع إنتاج المصانع في اليابان بعكس التوقعات في أبريل، مما يعكس المستوى الهش للتعافي الاقتصادي في اليابان ويبدد آمال صناع السياسات في أن يعوض النشاط القوي للشركات الضعف في إنفاق الأسر.

وكان بنك اليابان قد تخلى في مارس عن سياسة ظل يتبناها لثماني سنوات لأسعار الفائدة السلبية وغيرها من تدابير التحفيز النقدي فائق التيسير، بعدما رأى أن هدف الوصول بالتضخم إلى 2% أصبح في المتناول.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك سيرفع معدل الفائدة عن المستويات الحالية القريبة من الصفر إذا تسارع التضخم الأساسي، الذي يأخذ في الاعتبار مؤشر أسعار المستهلكين ومقاييس الأسعار بشكل أوسع.