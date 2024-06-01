اليابان تؤكد تنفيذ أول تدخل في سوق العملة منذ 2022

دبي - احمد فتحي في السبت 1 يونيو 2024 12:14 مساءً - سي إن بي سي_ أكدت وزارة المالية اليابانية تنفيذ أول عملية تدخل في سوق العملة منذ 2022، وذلك بعد هبوط الين لأقل مستوى في 34 عاماً خلال أبريل.

ووفقاً للبيان الصادر اليوم الجمعة الحادي والثلاثين من مايو، أنفقت الدولة الآسيوية 9.7 تريليون ين (62.25 مليار دولار) على هذا التدخل على مدار الفترة بين 26 أبريل و29 مايو.

وتعد تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ تدخلاً منذ أكتوبر 2022.

وتدخلت الحكومة اليابانية وقتها عندما سجلت العملة اليابانية 152 يناً لكل دولار. وتدخلت السلطات ثلاث مرات في هذا العام لتحقيق الاستقرار للعملة.

وكان الين الياباني انتعش في الأسابيع الأخيرة بعدما تراجع لأقل مستوى في 34 عاماً عند 160.03 ين لكل دولار في التاسع والعشرين من أبريل.

وكان الين قد ارتد في ذات الجلسة عند 156 يناً لكل دولار مما أثار تكهنات بأن تدخلاً محتملاً قد حدث من قبل السلطات اليابانية. وعززت العملة ارتفاعها بنحو 2% خلال أيام.

ويواجه الين ضغوطاً متزايدة منذ أن بدأ بنك اليابان رفع معدل الفائدة في مارس. ويتداول حالياً عند نطاق أعلى من 157 يناً لكل دولار.