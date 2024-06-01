مال وأعمال

الصين تعلن إقامة شراكة استراتيجية مع البحرين وتونس

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصين تعلن إقامة شراكة استراتيجية مع البحرين وتونس من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 1 يونيو 2024 01:11 مساءً - وكالات _ أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ اليوم الجمعة، عن إقامة بلادها شراكة استراتيجية مع كل من البحرين وتونس.

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وذكرت المتحدثة في حسابها على منصة “إكس” أن الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره التونسي قيس سعيد، أعلنا عن إقامة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على هامش المنتدى الصيني العربي في بكين.

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وأضافت أن هذا العام يصادف الذكرى السنوية الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وتونس، مشيرة إلى أن البلدين “يتمتعان دائما بالاحترام والدعم المتبادل”، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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كما أجرى الرئيس الصيني محادثات مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث رفع الجانبان مستوى علاقاتهما إلى “شراكة استراتيجية شاملة”، بحسب متحدثة الخارجية الصينية.

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وأضافت أن ذلك يمثل منعطفا جديدا في مسار العلاقات الثنائية بين الصين والبحرين، اللتين تتمتعان بعلاقات دبلوماسية منذ 35 عاما.

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وفي المنامة، ذكرت وكالة أنباء البحرين أن الجانبين أصدرا بيانا مشتركا أكدا فيه مواصلة تبادل الدعم في القضايا والمصالح الجوهرية للجانب الآخر.

وقالت الوكالة إن الجانب الصيني “يؤكد على دعمه الثابت لجهود مملكة البحرين للحفاظ على سيادة البلاد وأمنها واستقرارها ويرفض رفضاً قاطعاً قيام أي قوى خارجية بالتدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين.

كما يؤكد الجانب البحريني “على التزامه الثابت بمبدأ الصين الواحدة ودعمه لجهود الصين في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها. كما يؤكد على مواصلة التزامه الثابت بدعم موقف الصين من القضايا المتعلقة بمصالحها الجوهرية”.

كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم بين شركة ممتلكات البحرين القابضة “ممتلكات” ومؤسسة الاستثمار الصينية ( CIC)، بهدف التعاون واستكشاف الفرص الاستثمارية المحتملة بين الشركتين، بحسب الوكالة.

وتم توقيع مذكرة تفاهم أيضا بين وزارة الصناعة والتجارة البحرينية ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بالصين حول المناطق الصناعية، “لتعزيز الشراكة الصناعية وتبادل المنفعة بين البلدين وفقاً لقوانينهما”.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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