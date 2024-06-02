نعرض لكم الان تفاصيل خبر أكديما تستثمر 300 مليون جنيه في المرحلة الثانية لمشروع علاج… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 2 يونيو 2024 04:11 مساءً - شاهندة إبراهيم _ قالت الدكتورة ألفت غراب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «أكديما»، إنها تستهدف استكمال المرحلة الثانية من مشروع علاج الأورام «الأقراص والكبسولات» خلال الفترة المقبلة، باستثمارات من 250 إلى 300 مليون جنيه. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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