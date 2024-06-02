مال وأعمال

وزير التموين: ثبات الحصص المقررة للمواطنين بواقع 5 أرغفة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: ثبات الحصص المقررة للمواطنين بواقع 5 أرغفة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 2 يونيو 2024 04:11 مساءً - أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، انتظام عمليات صرف الخبز للمواطنين بأكثر من ثلاثين ألف مخبز، وأشار إلى أن الوزارة تنتج يوميا ما بين 250 مليون رغيف خبز و 270 مليون، مضيفا أنه وجه مديري مديريات التموين بالمرور على المخابز وبقالي التموين ومستودعات لمتابعة صرف الدقيق والتي تقوم بصرف الدقيق للمخابز وللمواطنين على بطاقه الدعم.

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ونوه وزير التموين أن أسعار السلع التموينية ثابته ولم تتغير، وأشار إلى أن زجاجة الزيت على المنظومة 30 جنيه للعبوة زنه 800 جرام والسكر 12.60 قرش والسكر الحر علي البطاقة التموينية 27 جنيها الكيلو.

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تلقى الدكتور علي المصيلحي تقريراً من مديري المديريات حول عمل المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية وأكد التقرير الوارد انتظام عمليات صرف الخبز لأكثر من 70 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز وما يقارب 63 مليون مواطن يستفيدون من المنظومة التموينية.

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وصرح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال أن الوزير يتابع لحظيا عمليات صرف الخبز والسلع التموينية مع مديري المديريات وأضاف أنه وجه كل الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين لمتابعة عمليات الصرف على الأرض وحل أي مشاكل قد تواجه المواطن.

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وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة لم تتلقى أي شكوى حتى الآن من أي مواطن، وفي جولة له اليوم ومدير المركز الاعلامي الأستاذ رمضان الشحات بمنطقة الطوابق بمحافظة الجيزة للاطمئنان على انتظام عمليات صرف السلع التموينية والخبز،

واكد المتحدث الرسمي أن عمل المخابز يسير كالمعتاد في صرف حصه المواطن سواء ليوم أو ثلاثة أيام دون أي تغير في حصة المواطن على البطاقة التموينية بالأسعار والأوزان المقررة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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