نعرض لكم الان تفاصيل خبر تنمية الريف تتعاقد مع السويدي كابيتال لتنفيذ مشروع استثماري… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 2 يونيو 2024 06:14 مساءً - وقَّع اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، عقد تخصيص مع المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة “السويدي كابيتال القابضة“.

وأوضح بيان اليوم، أنه بموجب العقد ستقوم “منصة الغذاء” (The Food Platform) – أحد الكيانات التابعة لمجموعة السويدي كابيتال – بشراء إجمالي مساحة 15 ألف فدان بمنطقتي إمتداد الفرافرة وسيوة، ومن المقرر أن يتم تمويلها وإدارتها من خلال إحدى شركات “السويدي كابيتال”.

أضاف البيان، أنه من المقرر أن تبدأ الشركة الأعمال الهندسية وحفر الآبار خلال أشهر قليلة، على أن تنتهى من كافة أعمال الاستصلاح والاستزراع طبقاً لدراسة الجدوى والمخطط الزمنى المطلوب خلال عامين.

وفي هذا السياق، أكد اللواء عمرو عبد الوهاب خلال مراسم التوقيع، أن هذا التعاقد الجديد الذى تقوم به “شركة تنمية الريف المصري الجديد” يهدف إلى التكامل والتوظيف الأمثل للخبرات التى تتمتع بها الشركتان في تطوير مشروعات التنمية وخاصة المشروعات الزراعية والصناعية القائمة على الزراعة وإرساء البنية الأساسية اللازمة لتوفير الكهرباء والطاقة لأراضي المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان.

وثَمِّن اللواء عمرو عبد الوهاب إنضمام “مجموعة السويدي” لجموع المستثمرين المنتفعين بأراضي “الريف المصري الجديد”، مؤكداً على ثقته في قدرتها على تحقيق معدلات الاستصلاح المقررة، وإحداث الفارق التنموى المطلوب في أرضها وبما يعود كذلك بالنفع والخبرات على أراضي صغار المنتفعين المحيطين بمشروعها.

وأوضح عبد الوهاب أن “شركة تنمية الريف الجديد” تسعى إلى مزيد من الشراكات وجذب القطاع الخاص نحو المضى قدماً في اقتحام العمل العام ومشاركته كافة قطاعات الدولة في معركة البناء والتنمية التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنجاح مشهود، يشيد به الجميع إقليمياً وعالمياً، ويرسم واحداً من أهم ملامح ودعائم “الجمهورية الجديدة”.

ونوه أن ما يستهدفه المشروع في الوقت الحالي هو إقامة تعاون ناجح وشراكات إنتاجية وتنموية مع كبرى الشركات الوطنية، تقوم على فكر ورؤية علمية واضحة، مشدداً على أن الشركة تهدف بالأساس إلى التنمية المستدامة التى تقوم على أعمال الاستزراع والاستصلاح، والتى من شأنها خلق وإتاحة المزيد من فرص العمل الكريم لأبناء الوطن، وإفادة وخدمة جميع المنتفعين بالمشروع، خاصةً المنتفعين من فئة صغار المزارعين والشباب.

منى جانبه، أعرب المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة “السويدي كابيتال القابضة” عن سعادته بالتعاون مع شركة تنمية الريف المصري الجديد، مشيراً إلى أنه يتم العمل لكى تصبح “شركة منصة الغذاء” “The Food Platform”، إحدى شركات السويدي كابيتال، لاعباً بارزًا في مجال استصلاح الأراضي الصحراوية وكذلك الزراعة الحديثة والصناعات الغذائية العاملة فى مصر.

وأكد أن “شركة منصة الغذاء”The Food Platform تعد أحدث استثمارات مجموعة السويدي كابيتال، حيث تم إنشاؤها بغرض المساهمة الفعَّالة في التنمية الاقتصادية، وتحديداً في مجال استصلاح الأراضي الصحراوية واستزراعها بالمحاصيل المختلفة، بما يشمل محاصيل الحبوب كالقمح والذرة، والمحاصيل الزيتية مثل عباد الشمس وبذور الصويا، بهدف الاستهلاك المحلى وتقليل الفجوة الغذائية من خلال زراعة العديد من المحاصيل التى يتم استيرادها من الخارج.

ولفت إلى قيام الشركة بإنتاج العديد من المنتجات القائمة على محاصيل الخضر والفاكهة وزيت الزيتون بغرض التصدير، مشيرا إلى تتطلع الشركة لأن تصبح “منصة الغذاء” من الشركات الرائدة فى مجال استصلاح الأراضي الصحراوية والزراعة الحديثة المستدامة، من خلال إتباع أحدث النظم العالمية لتوفير الطاقة والمياه، وتعظم إنتاجية وحدة المساحة.