نعرض لكم الان تفاصيل خبر شريف الصياد: ارتفاع نفقات التأمين البحري زاد من أعباء تضخم… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 2 يونيو 2024 07:11 مساءً - فاطمة أبوزيد _ أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ورئيس مجلس إدارة شركة تريدكو المتخصصة في صناعة المكونات المغذية لتصنيع السيارات، أن ارتفاع أسعار وثائق التأمين البحري نتيجة الحرب على غزة انعكس على أسعار المكونات المغذية، سواء المستوردة من الخارج أو تلك التي يتم تصديرها للأسواق الخارجية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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