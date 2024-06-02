نعرض لكم الان تفاصيل خبر أمين عام شعبة المصدرين: عزوف الشركات عن تأمين البضائع بحريا… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 2 يونيو 2024 08:12 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الإفريقية باتحاد الغرف التجارية، إن عزوف بعض الشركات عن تأمين الشحنات التي تعبر مياه البحر الأحمر سبب رئيسي في ارتفاع تكلفة التأمين، لافتًا إلى أن زيادة الأسعار طالت كل بلاد العالم ولم تقتصر على مصر. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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