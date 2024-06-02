نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. تراجع تكاليف التأمين البحري مرهون بهدوء الحروب… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 2 يونيو 2024 09:14 مساءً - فاطمة أبوزيد _ شهدت تكاليف عقود التأمين البحري أكبر زيادة في الآونة الأخيرة، مع ازدياد حدة الاضطرابات في مياه البحر الأحمر واستمرار الحرب على غزة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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