مصر تتمسك بانسحاب إسرائيل من الجانب الفلسطيني لإعادة تشغيل…

دبي - احمد فتحي في الأحد 2 يونيو 2024 09:14 مساءً - دوت الخليج – تمسكت مصر بالعمل الفوري لإدخال ما لا يقل عن 350 شاحنة مساعدات لقطاع غزة يوميًا، تشمل المواد اللازمة كافة سواء غذائية أو طبية أو وقودا، بحسب مصدر رفيع المستوى، في تصريحات إلى قناة القاهرة الإخبارية.

وقال المصدر إن وفد مصر في الاجتماع الثلاثي مع الولايات المتحدة وإسرائيل، اليوم، حمّل الأخيرة المسئولية الكاملة عن عدم دخول مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة

وأضاف أن مصر تمسكت بموقفها الثابت نحو ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح؛ لاستئناف تشغيله.