مال وأعمال

رئيس الوزراء: رفع كفاءة الشبكات والحد من وصلات الخلسة لضبط…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: رفع كفاءة الشبكات والحد من وصلات الخلسة لضبط… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 2 يونيو 2024 10:11 مساءً - دوت الخليج – أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية استمرار جهود وزارة الكهرباء لضبط الفاقد من الشبكات، بتنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، والحد من وصلات الخلسة “سرقات الكهرباء”، والتعامل معها بشكل فوري.

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جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم، مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لمتابعة خطط الوزارة لتطوير ورفع كفاءة الشبكات، وصولا لتقليل نسبة الفاقد.

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وخلال الاجتماع، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر التوسع في منظومة تركيب العدادات الذكية؛ بما يسهم في الحد من سرقات الكهرباء.

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وأشار إلى تركيب 213 ألف عداد ذكي، و1300 مجمع بيانات في 9 مدن بجميع أنحاء الجمهورية، وكذلك الانتهاء من تشغيل خطوط الربط بجميع مراكز المعلومات وتشغيل قنوات الربط مع شبكات المحمول للمشروع.

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واستعرض الاجتماع موقف مشروعات قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة؛ في ظل ما تتيحه الدولة المصرية من تيسيرات ومحفزات لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الواعد، خاصةً للمشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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