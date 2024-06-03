نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. استقالة الحكومة والرئيس السيسي يكلف مدبولي بتشكيل… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 يونيو 2024 06:14 مساءً - تقدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء باستقالة الحكومة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلف مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة من ذوي الكفاءات والخبرات المميزة. كما كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

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