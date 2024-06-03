عاجل.. أهم تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة

دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 يونيو 2024 06:14 مساءً - كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، بعدما تقدم مدبولي باستقالة الحكومة الحالية.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية قبل قليل، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلف مدبولي بتشكيل حكومة من الكفاءات والخبرات والقدرات المميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف.

وقال البيان أن أهم هذه الأهداف هي: الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

كما شملت الأهداف وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد.

وتضمنت الأهداف تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

وكلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.