بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.. مدبولي يتعهد ببذل أقصى…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 يونيو 2024 08:08 مساءً - تقدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على تجديد ثقته في تولى المسئولية كرئيس للوزراء الفترة المقبلة، وأعاهده على ببذل أقصى الجهود لخدمة الوطن وأبنائه.

كما تقدم بالشكر لكل زملائه من الوزراء والمحافظين، ونوابهم، وجميع أعضاء الحكومة، على ما بذلوه من جهود مضنية، في ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هناك تكليفات محددة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عدة مجالات، سيتم العمل على تنفيذها، فور الانتهاء من التشكيل الوزاري الجديد.