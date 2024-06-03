أسعار الغاز الأوروبية تقفز 10% بعد انقطاع الإمدادات…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 يونيو 2024 08:08 مساءً - سكاي نيوز _ ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية بشكل كبير اليوم الإثنين، إذ انخفضت الإمدادات القادمة من النرويج، مما يسلط الضوء على مخاطر الاعتماد الأوروبي الكبير على مورد رئيسي واحد.

وقفزت العقود الآجلة الهولندية القياسية (TTF) بنحو 10 بالمئة، وهي النسبة الأعلى منذ شهر. ويعود سبب هذا الارتفاع إلى توقف غير مخطط لمصنع معالجة الغاز النرويجي الضخم في نيهامن.

وفي الوقت نفسه، انخفضت تدفقات الغاز إلى محطة إيزينجتون في المملكة المتحدة، وهي نقطة دخول لثلث إجمالي إمدادات بريطانيا إلى الصفر.

تظهر حالات التوقف هذه الدور المحوري الذي تلعبه النرويج في إمداد أوروبا بالغاز بعد توقف معظم عمليات تسليم الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية عقب أزمة أوكرانيا.

حتى بعد أزمة الطاقة، لا يزال السوق حساسًا للغاية لمشاكل الإمداد ويتفاعل التجار بسرعة مع أي انحراف عن خطط صيانة البنية التحتية المجدولة.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في ساكسو بنك، إن “التوقف النرويجي غير المخطط له يسلط الضوء مرة أخرى على مخاطر الاعتماد الأوروبي على الواردات”.

وفي الوقت نفسه، انخفضت واردات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا في الأسابيع الأخيرة وسط ارتفاع الطلب في آسيا، حيث تؤدي موجة الحر إلى زيادة استهلاك الوقود المستخدم في التبريد.

وقال هانسن إن ذلك يؤدي إلى “المنافسة على الشحنات” بين أوروبا وآسيا.